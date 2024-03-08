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Лестер може отримати покарання за порушення правил фінансового фейр-плей

Сьогодні 21:58 109 0
Лестер може отримати покарання за порушення правил фінансового фейр-плей
ФК Лестер
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Лестер Сіті

Джерело - Sky Sports.

В наступному сезоні Лестер можуть покарати зняттям очок за порушення правил фінансового фейр-плей.

Про це повідомляє Sky Sport.

Зазначається, що у сезоні-2022/23 збитки англійського клубу за попередні три сезони перевищили дозволені 105 мільйонів фунтів стерлінгів. При тому в поточному сезоні потенційне зняття очок команді не загрожує.

Звітність Лестера за минулий сезон, буде оприлюднена у березні, після чого можуть бути висунуні офіційні звинувачення

Нагадаємо, напередодні ангійський клуб здолав Борнмут Іллі Забарного (1:0) в 1/8 фіналу Кубку Англії. У чвертьфіналі Лестер зіграє проти Челсі. Гра відбудеться 17 березня.

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