Челсі та Манчестер Сіті може загрожувати виліт або зняття 30 очок за порушення фінансового фейр-плей

Клуби можуть покарати за порушення фінансового фейр-плей

З Челсі та Манчестер з, якщо звинувачення у порушенні фінансовому фейр-плей цими клубами будуть доведені.

Про це повідомляє журналіст The Times Мартін Циглер.

Нагадаємо, що "містянам" в лютому цього року висунули 115 звинувачень, під перевірку зокрема потрапили фіктивні спонсорські виплати на початку 2010-х років, які могли здійснювати самі власники клубу.

А лондонці наразі перебувають під слідством через приховані платежі на декілька десятків мільйонів фунтів, які проходили через офшори колишнього власника Романа Абрамовича.

Напередодні з Евертона Миколенка зняли 10 очок.