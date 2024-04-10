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Артета: Вірю, що ми можемо перемогти в Мюнхені

Сьогодні 08:46 104 0
Артета: Вірю, що ми можемо перемогти в Мюнхені
Фото: Getty Images
#Арсенал (Лондон), #Мікель Артета, #Баварія, #Олександр Зінченко, #Ліга чемпіонів

Джерело - BBC.

Головний тренер Арсенала Мікель Артета вірить у позитивний результат у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії.

Про це іспанський фахівець розповів після домашньої нічиї з мюнхенцями (2:2).

"Ми почали дуже добре, домінували, ні в чому не поступалися. Якби Бен Вайт реалізував свій момент і рахунок став 2:0, це була б зовсім інша гра. Це Ліга чемпіонів - ви робите помилку і отримуєте покарання. Я дуже вірю, що ми можемо перемогти в Мюнхені. Ми повинні дуже добре підготуватися", - сказав Артета

Раніше ми повідомляли середню оцінку українського захисника Олександра Зінченка в грі з німецьким грандом.

Зазначимо, що матч-відповідь відбудеться за тиждень, 17 квітня, на "Альянц Арені".

Нагадаємо, що Арсенал на стадії 1/8 фіналу пройшов Порту. Зі свого боку Баварія здолала італійський Лаціо.

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