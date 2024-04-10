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06.04.2024 10:01 947

Стала відома оцінка Зінченка за матч проти Баварії

Сьогодні 01:00 115 0
Стала відома оцінка Зінченка за матч проти Баварії
#Баварія, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Whoscored.

Визначилась середня оцінка українського захисника Олександра Зінченка в матчі проти Баварії в межах чвертьфіналу Ліги чемпіонів (2:2).

Про це повідомив Whoscored.

Після завершення матчу статистичний портал поставив Зінченку оцінку в 6,5 бала. Зазначимо, що гравець розпочав поєдинок на лаві запасних та вийшов лише на другий тайм, замінивши в перерві Якуба Ківіора.

За цей час українець 52 рази торкнувся м'яча, віддав 35 точних передач із 39 (90%), виграв 4 єдиноборства та тричі відібрав м'яч.

Найкращим гравцем матчу став Габріел Жезус (7,5), який зробив один асист.

Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 17 квітня, на "Альянц Арені".

Нагадаємо, що Арсенал на стадії 1/8 фіналу пройшов Порту. Зі свого боку Баварія здолала італійський Лаціо.

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