Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Арсенал у серії пенальті переміг Порту та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:0. Оскільки аналогічний рахунок на користь Порту було зафіксовано в першому матчі, поєдинок перейшов у овертайми. За два тайми по 15 хвилин команди голів не забили, тож переможець визначався в серії пенальті. Гравці Арсенала реалізували всі спроби, а Венделл та Галено схибили з позначки.

Ця серія пенальті стала першою з фіналу Ліги чемпіонів-2015/16, коли Реал пробив 11-метрові краще за Атлетіко. Також зазначимо, Арсенал зіграє у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 14 років.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

12 березня

Арсенал - Порту 1:0 (1:1 - за сумою двох матчів, 4:2 - по пенальті)

Гол: Троссард 42’

Арсенал: Давід Рая, Якуб Ківіор (Олександр Зінченко 105’), Габріел, Вільям Саліба, Бен Вайт, Жоржиньйо (Габріел Жезус 83’), Деклан Райс, Мартін Едегор, Леандро Троссард (Едді Нкетіа 105’), Кай Гаверц, Букайо Сака.

Порту: Діогу Кошта, Жоау Маріу (Хорхе Санчес 86’), Пепе, Отавіо, Венделл, Алан Варела (Марко Груїч 90’), Ніко (Еуштакіу 101’), Пепе, Франсішку Консейсау (Боржеш 101’), Еванілсон (Мехді Таремі 88’), Галено.

Попередження: Саліба 39’, Артета 68’, Пепе 73’, Сержіу Консейсау 78’, Гаверц 116’.

В іншому матчі вечора Барселона перемогла Наполі і також вийшла до 1/4 фіналу турніру. Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.