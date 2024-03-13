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Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:54 608 0
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів
#Олександр Зінченко, #Ліга чемпіонів, #Порту, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Арсенал у серії пенальті переміг Порту та вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. 

Основний час зустрічі завершився з рахунком 1:0. Оскільки аналогічний рахунок на користь Порту було зафіксовано в першому матчі, поєдинок перейшов у овертайми. За два тайми по 15 хвилин команди голів не забили, тож переможець визначався в серії пенальті. Гравці Арсенала реалізували всі спроби, а Венделл та Галено схибили з позначки. 

Ця серія пенальті стала першою з фіналу Ліги чемпіонів-2015/16, коли Реал пробив 11-метрові краще за Атлетіко. Також зазначимо, Арсенал зіграє у чвертьфіналі ЛЧ вперше за 14 років. 

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, матч-відповідь

12 березня

Арсенал - Порту 1:0 (1:1 - за сумою двох матчів, 4:2 - по пенальті)

Гол: Троссард 42

Арсенал: Давід Рая, Якуб Ківіор (Олександр Зінченко 105), Габріел, Вільям Саліба, Бен Вайт, Жоржиньйо (Габріел Жезус 83), Деклан Райс, Мартін Едегор, Леандро Троссард (Едді Нкетіа 105), Кай Гаверц, Букайо Сака. 

Порту: Діогу Кошта, Жоау Маріу (Хорхе Санчес 86), Пепе, Отавіо, Венделл, Алан Варела (Марко Груїч 90), Ніко (Еуштакіу 101), Пепе, Франсішку Консейсау (Боржеш 101), Еванілсон (Мехді Таремі 88), Галено. 

Попередження: Саліба 39, Артета 68, Пепе 73, Сержіу Консейсау 78, Гаверц 116’.

В іншому матчі вечора Барселона перемогла Наполі і також вийшла до 1/4 фіналу турніру. Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

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