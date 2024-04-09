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Зінченко залишився в запасі: Арсенал та Баварія оголосили стартові склади

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Зінченко залишився в запасі: Арсенал та Баварія оголосили стартові склади
#Баварія, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал та мюнхенська Баварія оголосили стартові склади команд на матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що український захисник Олександр Зінченко залишився у запасі "канонірів".

Стартовий склад Арсенала

Стартовий склад Баварії

Матч відбудеться на "Емірейтс". Початок - о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що Арсенал на стадії 1/8 фіналу пройшов Порту. Зі свого боку Баварія здолала італійський Лаціо.

У паралельному матчі мадридський Реал зустрінеться з Манчестер Сіті. Український голкіпер Андрій Лунін розпочне матч у стартовому складі.

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