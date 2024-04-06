Головне
Ярмоленко та Судаков як вирішальні чинники у чемпіонській гонці: головні інтриги 23 туру УПЛ
Сьогодні 09:17 294
Різні завдання Динамо та Шахтаря з однаковим фіналом: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 5,95
Сьогодні 11:05 193
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні
Сьогодні 10:39 3027 2
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить"
Сьогодні 10:12 1397
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії
Сьогодні 10:06 3228 1
Прометей впевнено здолав Епіцентр-Подоляни у першому фінальному матчі Суперліги
Вчора 20:14 328
Жіноча збірна України впевнено стартувала у кваліфікації Євро-2025
Вчора 20:08 549
Збірна України на Євро-2024: на що варто ставити вже сьогодні
Вчора 19:30 640
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу
Вчора 18:15 3538 1
Насібов здобув для України ліцензію на Олімпіаду-2024
Вчора 18:08 477
Прямі трансляції
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Карпати - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 12:08 764
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - Інгулець - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 10:01 650
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Металіст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 09:54 438
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Вчора 00:32 310
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
04.04.2024 22:11 289

Ювентус позбудеться нападника збірної Італії

Сьогодні 13:17 185 0
Ювентус позбудеться нападника збірної Італії
#Футбольні трансфери, #Ювентус, #Мойзе Кін

Джерело - Tuttosport.

Нападник збірної Італії Мойзе Кін після завершення сезону покине Ювентус.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво "Старої синьйори" незадоволене рівнем гри форварда. У зв'язку з цим футболіст більше не входить у плани туринців, незалежно від того, хто буде наступний головним тренером команди.

Кін перейшов у Ювентус з Евертона за 30 млн євро. У сезоні-2023/24 не відзначився результативними діями у 16 зіграних матчах. 

Контракт гравця розрахований до літа 2025 року.

Зазначимо, що у січні Мойзе був близьким до переходу в мадридський Атлетико, але не зміг пройти медогляд.

Напередодні Ювентус переміг Лаціо в першому матчі півфіналу Кубку Італії. Наступний матч команда зіграє 7 квітня проти Фіорентини.

Коментарі ()
Популярне зараз
Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" Гран-прі Японії в розпалі: усе про етап Формули-1 у "країні сонця, що сходить" 1397
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 94061
Богачук: Я хочу битися в Україні Богачук: Я хочу битися в Україні 1459
Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу Кубок світу в Пхукеті: Самуляк здобула три нагороди, Давидовій не вистачило трохи до п'єдесталу 3538 1
Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні Сестри Кіченок зіграють у фіналі турніру в Чарльстоні 3027 2
Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Японії 3228 1
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11707
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61357
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118008
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39872
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 322261
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15228