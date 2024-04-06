Джерело - Tuttosport.

Нападник збірної Італії Мойзе Кін після завершення сезону покине Ювентус.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво "Старої синьйори" незадоволене рівнем гри форварда. У зв'язку з цим футболіст більше не входить у плани туринців, незалежно від того, хто буде наступний головним тренером команди.

Кін перейшов у Ювентус з Евертона за 30 млн євро. У сезоні-2023/24 не відзначився результативними діями у 16 зіграних матчах.

Контракт гравця розрахований до літа 2025 року.

Зазначимо, що у січні Мойзе був близьким до переходу в мадридський Атлетико, але не зміг пройти медогляд.

Напередодні Ювентус переміг Лаціо в першому матчі півфіналу Кубку Італії. Наступний матч команда зіграє 7 квітня проти Фіорентини.