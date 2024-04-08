Екскапітан збірної України — про вимогу до Зінченка: На Ор'є не потрібно звертати увагу

Колишній капітан національної збірної України з футболу Владислав Ващук вважає, що на слова ексгравця Тоттенгема Сержа Ор'є, який розкритикував Олександра Зінченка за заяву про готовність воювати проти Росії, не потрібно звертати увагу.

Про це Ващук повідомив під час інтерв'ю для Спорт-Експрес.

Він відмітив, що замість того, щоб лізти у справи українців, івуарієць може допомогти фінансово обороні від російської агресії.

"На Ор'є не потрібно звертати увагу. Це звичайна провокація. Нехай Ор'є не лізе в наші справи й не підказує, що нам робити — а краще, як людина небідна, допоможе обороні України фінансово, це в їхніх, багатих жителів Європи, інтересах. Самі розберемося. Те що Саня робить — дорогого коштує. Повага йому і шана", — заявив Ващук.

Напередодні івуарійський захисник Галатасарая Ор'є заявив, що Зінченко має негайно стати на захист України.

"Закінчуй цю виставу і вирушай туди зараз же. Справжньому добровольцю не потрібно, щоб його хтось кликав", — написав Серж у соціальній мережі Snapchat.

Нагадаємо, Ващук захищає країну від російських окупантів у складі Національній гвардії України. Ветеран футболу в травні 2023 року обґрунтував свій вибір бажанням прискорити український контрнаступ.

Раніше ми повідомляли,що за підсумками попереднього ігрового тижня Зінченко потрапив у символічну збірну АПЛ.