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Ващук - про вступ до лав Національної гвардії: Треба прискорити контрнаступ

Ексфутболіст розповів про вступ до Нацгвардії
Сьогодні 14:49 209 0
Ващук - про вступ до лав Національної гвардії: Треба прискорити контрнаступ
#Ващук, #Динамо Київ

Джерело - Футбол 24.

Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук розповів про рішення вступити до лав Національної гвардії.

Слова ексфутболіста цитує Футбол 24.

"Вчинок як вчинок... Я просто вступив до лав Національної гвардії. Не бачу у цьому нічого надзвичайного. Усі говорять про контрнаступ. От треба його трохи прискорити. Люди втомилися, треба їх замінити. Україна має повернути свої території. Я добре знайомий з командиром Гвардії наступу. Якось спілкувалися з ним, він зробив мені пропозицію: "Владиславе, не хочеш до нас?" Я подумав і відповів згодою: "А чому ні?".

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"Я пройшов окупацію, був у Гостомелі. Я усе це бачив на власні очі. Бачив тих, хто прийшов до нас, на нашу землю, безпосередньо до мене у двір. Я бачив трупи, бачив усі жахи. Це страшно, важко... Але кому зараз легко? Вони все ще на нашій землі. Хто як не ми? Ми боремося за наше майбутнє. За майбутнє наших дітей. Хочеться, щоб діти зростали у мирній та вільній країні", - сказав Ващук.

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