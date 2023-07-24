Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті 🔥🔥🔥

Джерело - Чемпіон.

Владислав Ващук опублікував у Facebook свіжі світлини, проілюструвавши свої будні у Національній гвардії України.

"Перше бойове завдання", - підписав ці фото колишній футболіст київського Динамо та національної збірної.

Як можна зрозуміти з даного допису, Ващук служить у Куп'янському районі Харківщини.

Нагадаємо, Ващук повідомив про свій вступ до лав Нацгвардії у травні цього року, обґрунтувавши це бажанням прискорити український контрнаступ.

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