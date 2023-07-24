Головне
Українці можуть повернутися на міжнародні змагання, до яких допустили росіян
Вчора 16:18 914 1
Збірна Італії вирвала перемогу в Аргентини: результати матчів жіночого ЧС-2023
Сьогодні 11:13 156
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд
Сьогодні 09:50 312617 3
NAVI виграли у G2 та вийшли у BLAST Premier Fall Final
Вчора 23:59 385
Маліновський може змінити клуб у літнє трансферне вікно
Вчора 23:30 1040
Байндл поступилася росіянці у фіналі турніру WTA 250
Вчора 20:19 1838
Онопрієнко здобула дві медалі на етапі Кубка світу в Мілані
Вчора 19:33 618
Ферстаппен здобув сьому перемогу поспіль на Гран-прі Формули-1
Вчора 17:56 862
Ткачук та Рижикова здобули ліцензії на Олімпійські ігри-2024
Вчора 16:48 893
Снігур виграла турнір ITF W100 в Іспанії
Вчора 15:08 1723 1
Блоги
Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті
Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті 🔥🔥🔥
Сьогодні 11:47 93
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного Андрій Дунець
Вчора 12:14 2036
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО
Мессі забив переможний супергол зі штрафного в дебютному матчі за Інтер і тепло відсвяткував із Кривцовим - ВІДЕО Андрій Дунець
22.07.2023 10:55 3575
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
21.07.2023 15:49 345220
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО
Зінченко вразив партнерів по Арсеналу своєю технікою, а трибуни у США влаштували українцю овацію - ВІДЕО Андрій Дунець
21.07.2023 15:46 33560
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна
Оксана Баюл: Доки не помру, пити не можна Дмитро Копій
21.07.2023 15:38 162033 1
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову
21 липня виповнилося б 64 роки легендарному воротареві Динамо Віктору Чанову Андрій Твердохліб
21.07.2023 12:50 3852
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі
Батя в зданії: 5 років тому Усик знищив росіянина Гассієва та став першим володарем Кубка Мохамеда Алі Андрій Твердохліб
21.07.2023 12:30 3960
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге
Яремчук забив 6 голів у одній грі: відео феєрії українця в матчі за Брюгге Андрій Дунець
19.07.2023 22:45 20235
Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського
Динамо швидко відкрило рахунок у грі з зірковим Аль-Хілялем на зборах: відео гола Буяльського Андрій Дунець
19.07.2023 19:47 3876
Фото дня. Рідкісні світлини з домашньої колекції Віталія Кличка
Фото дня. Рідкісні світлини з домашньої колекції Віталія Кличка Андрій Твердохліб
19.07.2023 13:21 3327
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО
Кварцяному - 70! Найяскравіші цитати легендарного тренера - ВІДЕО Phillip Hess
19.07.2023 10:57 10842
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона
Легендарному Віталію Кличку - 52! Найкращі нокаути українського чемпіона Valeriy Ruchka
19.07.2023 10:46 14810
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова
Замість розкішного Феррарі – пульт управління дронами, замість ударів ракеткою – розгромлення військ рф: нове життя екстенісиста Олександра Долгополова Nastya Bolshakova
18.07.2023 22:26 12418 1
Вітання від фанатів Динамо Київ: український воїн на фронті спалив шарф російського клубу - ВІДЕО
Вітання від фанатів Динамо Київ: український воїн на фронті спалив шарф російського клубу - ВІДЕО 🔥🔥🔥
18.07.2023 21:25 1324
Краще, ніж трансфер Роналду: Суркіс визначив свої пріоритети в Динамо у напівжартівливому відео
Краще, ніж трансфер Роналду: Суркіс визначив свої пріоритети в Динамо у напівжартівливому відео Андрій Дунець
18.07.2023 20:46 2121
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію
Воля до перемоги, рекорд, сльози тренера та поцілунок коханого: рік тому іменинниця Бех-Романчук переписала історію Андрій Твердохліб
18.07.2023 14:46 31643
Єдиний телепул, або "пороблено"
Єдиний телепул, або "пороблено" Олександр Глущенко
17.07.2023 17:02 1415
Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО
Джокович брутально розтрощив свою ракетку після брейку Алькараса у фіналі Вімблдона - ВІДЕО Андрій Дунець
17.07.2023 13:50 2834
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ
Дівчина дня: Софія Причина – 25-річна українська арбітриня, яка скоро працюватиме на матчах УПЛ Андрій Дунець
16.07.2023 21:47 14700 2
Прямі трансляції

Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті

Сьогодні 11:47 🔥🔥🔥 107 0
Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті
#Ващук, #війна, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Владислав Ващук опублікував у Facebook свіжі світлини, проілюструвавши свої будні у Національній гвардії України.

"Перше бойове завдання", - підписав ці фото колишній футболіст київського Динамо та національної збірної. 

Як можна зрозуміти з даного допису, Ващук служить у Куп'янському районі Харківщини.

Нагадаємо, Ващук повідомив про свій вступ до лав Нацгвардії у травні цього року, обґрунтувавши це бажанням прискорити український контрнаступ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд Рейтинг WTA: Костюк оновила власний рекорд 312617 3
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар матчів 3441
Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ Літнє міжсезоння-2023: календар і результати спарингів клубів УПЛ 19026
ПСЖ встановив цінник на Мбаппе ПСЖ встановив цінник на Мбаппе 8294
Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів Жіночий чемпіонат світу-2023 з футболу: календар, результати матчів 9859
Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного Мудрик забив перший гол за Челсі: відео фантастичного удару українця з-за меж штрафного 2037
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 28365
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 20945
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 55761
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 20182 1
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 38671 1
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 77525