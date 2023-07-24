Легендарний гравець Динамо показав фото з першого бойового завдання на фронті 🔥🔥🔥

Джерело - Чемпіон.
Владислав Ващук опублікував у Facebook свіжі світлини, проілюструвавши свої будні у Національній гвардії України.
"Перше бойове завдання", - підписав ці фото колишній футболіст київського Динамо та національної збірної.
Як можна зрозуміти з даного допису, Ващук служить у Куп'янському районі Харківщини.
Нагадаємо, Ващук повідомив про свій вступ до лав Нацгвардії у травні цього року, обґрунтувавши це бажанням прискорити український контрнаступ.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!
Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua