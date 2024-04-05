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Зінченко потрапив у символічну команду туру АПЛ

Сьогодні 21:06 125 0
Зінченко потрапив у символічну команду туру АПЛ
#Олександр Зінченко

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну 31 туру Англійської Прем'єр-Ліги за версію статистичного ресурсу WhoScored.

Українець отримав від порталу оцінку 7,5 в переможному матчі "канонірів" над Лутоном (2:0).

Нагадаємо, що в цьому поєдинку Олександр вперше за два місяці з'явився у стартовому складі команди.

У наступному турі Арсенал зустрінеться на виїзді з Брайтоном.

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