Зінченко потрапив у символічну команду туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну 31 туру Англійської Прем'єр-Ліги за версію статистичного ресурсу WhoScored.

Українець отримав від порталу оцінку 7,5 в переможному матчі "канонірів" над Лутоном (2:0).

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League Team of the Week pic.twitter.com/VIC6oNl9rr — WhoScored.com (@WhoScored) April 5, 2024

Нагадаємо, що в цьому поєдинку Олександр вперше за два місяці з'явився у стартовому складі команди.

У наступному турі Арсенал зустрінеться на виїзді з Брайтоном.