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Карпати зіграють з Ярудом, Агробізнес прийматиме Інгулець: розклад матчів Першої ліги України

Сьогодні 11:42 160 0
Карпати зіграють з Ярудом, Агробізнес прийматиме Інгулець: розклад матчів Першої ліги України
#Агробізнес, #Гірник Спорт, #Діназ, #Інгулець, #Карпати, #Металіст, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Поділля, #Полтава, #Яруд, #Нива Бузова

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 6 квітня, відбудеться 5 матчів другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі львівські Карпати зіграють проти Яруда, Інгулець завітає у гості до Агробізнеса, а Ниві Бузовій протистоятиме Полтава.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Вибування":

  • 12:30 Діназ - Поділля
  • 13:30 Гірник-Спорт - Металіст

Група "Чемпіонська":

  • 12:00 Карпати - Яруд
  • 13:00 Агробізнес - Інгулець
  • 14:00 Нива Бузова - Полтава

Прямі трансляції поєдинків відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ. 

Нагадаємо, у минулому турі Карпати мінімально перемогли Вікторію, а Поділля виграло Кремінь. Напередодні Лівий берег обіграв Прикарпаття у "Чемпіонській" групі.

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