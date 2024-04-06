Карпати зіграють з Ярудом, Агробізнес прийматиме Інгулець: розклад матчів Першої ліги України

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 6 квітня, відбудеться 5 матчів другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.

У "Чемпіонській" групі львівські Карпати зіграють проти Яруда, Інгулець завітає у гості до Агробізнеса, а Ниві Бузовій протистоятиме Полтава.

Розклад матчів Першої ліги

Група "Вибування":

12:30 Діназ - Поділля

13:30 Гірник-Спорт - Металіст

Група "Чемпіонська":

12:00 Карпати - Яруд

13:00 Агробізнес - Інгулець

14:00 Нива Бузова - Полтава

Прямі трансляції поєдинків відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.

Нагадаємо, у минулому турі Карпати мінімально перемогли Вікторію, а Поділля виграло Кремінь. Напередодні Лівий берег обіграв Прикарпаття у "Чемпіонській" групі.