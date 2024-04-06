Карпати зіграють з Ярудом, Агробізнес прийматиме Інгулець: розклад матчів Першої ліги України

Джерело - Чемпіон.
У суботу, 6 квітня, відбудеться 5 матчів другого етапу футбольного сезону-2023/24 в українській Першій лізі.
У "Чемпіонській" групі львівські Карпати зіграють проти Яруда, Інгулець завітає у гості до Агробізнеса, а Ниві Бузовій протистоятиме Полтава.
Розклад матчів Першої ліги
Група "Вибування":
- 12:30 Діназ - Поділля
- 13:30 Гірник-Спорт - Металіст
Група "Чемпіонська":
- 12:00 Карпати - Яруд
- 13:00 Агробізнес - Інгулець
- 14:00 Нива Бузова - Полтава
Прямі трансляції поєдинків відбудуться на YouTube-каналі ПФЛ.
Нагадаємо, у минулому турі Карпати мінімально перемогли Вікторію, а Поділля виграло Кремінь. Напередодні Лівий берег обіграв Прикарпаття у "Чемпіонській" групі.