Хуст переграв Чернігів, Лівий берег здолав Прикарпаття: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 3 туру другого етапу Першої ліги України з футболу відбулося 2 матча. У групі "Вибування" Хуст здобув виїзну перемогу над Черніговом, а Кремінь зіграв у нульову нічию з Буковиною. У "Чемпіонській" групі Лівий берег обіграв Прикарпаття.
Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 5 квітня
Група "Вибування"
Чернігів - Хуст 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 57 Шевчук, 0:2 - 82 Гарнага
Кремінь - Буковина 0:0 (0:0)
Група "Чемпіонська"
Прикарпаття - Лівий берег 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 68 Дедух
Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.