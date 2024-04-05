Хуст переграв Чернігів, Лівий берег здолав Прикарпаття: результати матчів Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 3 туру другого етапу Першої ліги України з футболу відбулося 2 матча. У групі "Вибування" Хуст здобув виїзну перемогу над Черніговом, а Кремінь зіграв у нульову нічию з Буковиною. У "Чемпіонській" групі Лівий берег обіграв Прикарпаття.

Чемпіонат України - Перша ліга

3 тур, 5 квітня

Група "Вибування"

Чернігів - Хуст 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Шевчук, 0:2 - 82 Гарнага

Кремінь - Буковина 0:0 (0:0)

Група "Чемпіонська"

Прикарпаття - Лівий берег 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Дедух

Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.