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Хуст переграв Чернігів, Лівий берег здолав Прикарпаття: результати матчів Першої ліги

Сьогодні 15:00 341 0
Хуст переграв Чернігів, Лівий берег здолав Прикарпаття: результати матчів Першої ліги
#Буковина, #Кремінь, #Лівий берег, #Чемпіонат України, Перша ліга, #Прикарпаття, #Чернігів, #Хуст

Джерело - Чемпіон.

У межах 3 туру другого етапу Першої ліги України з футболу відбулося 2 матча. У групі "Вибування" Хуст здобув виїзну перемогу над Черніговом, а Кремінь зіграв у нульову нічию з Буковиною. У "Чемпіонській" групі Лівий берег обіграв Прикарпаття.

Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 5 квітня
Група "Вибування"

Чернігів - Хуст 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 57 Шевчук, 0:2 - 82 Гарнага

Кремінь - Буковина 0:0 (0:0)

Група "Чемпіонська"

Прикарпаття - Лівий берег 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 68 Дедух

Напередодні Лівий берег розгромив Агробізнес, а Карпати перемогли Вікторію у 2 турі другого етапу Першої ліги.

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