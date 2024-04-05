Челсі - Манчестер Юнайтед 4:3: огляд матчу АПЛ

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Челсі обіграв Манчестер Юнайтед у матчі 31 туру англійської Прем’єр-ліги.

Чемпіонат Англії - АПЛ

31 тур, 4 квітня

Челсі - Манчестер Юнайтед 4:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Галлагер, 2:0 - 19 Палмер (пен), 2:1 - 34 Гарначо, 2:2 - 39 Фернандеш, 2:3 - 67 Гарначо, 3:3 - 90+10 Палмер (пен), 4:3 - 90+11 Палмер

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик відіграв 71 хвилину. Футболіст 39 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах (один раз у ствір), програв 6 єдиноборств з 8, 1 раз перехопив м'яч і здійснив 1 вдале обведення.

Раніше Ліверпуль переміг Шеффілд Юнайтед у 31 турі АПЛ.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Челсі у більшості не зміг здолати одного з аутсайдерів АПЛ Бернлі. До речі, АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона.