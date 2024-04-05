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Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед

Палмер оформив хет-трик у звітному протистоянні
Сьогодні 00:20 239 0
Челсі Мудрика здійснив неймовірний камбек у грі з Манчестер Юнайтед
#Манчестер Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У грі 31 туру англійської Прем’єр-ліги Челсі вдома вирвав перемогу над Манчестер Юнайтед.

Матч завершився з рахунком 4:3. Зазначимо, що другий гол лондонців був забитий з пенальті - арбітр призначив його після фолу захисника гостей на Марку Кукурельї, передачу на якого віддавав Михайло Мудрик.

У компенсовані хвилини МЮ не лише втратив перемогу - Челсі зумів вирвати неймовірну вольову перемогу.

Українець вийшов з перших хвилин протистояння і був замінений на 71 хвилині. 

Чемпіонат Англії - АПЛ
31 тур, 4 квітня

Челсі - Манчестер Юнайтед 4:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 4 Галлагер, 2:0 - 19 Палмер (пен), 2:1 - 34 Гарначо, 2:2 - 39 Фернандеш, 2:3 - 67 Гарначо, 3:3 - 90+10 Палмер (пен), 4:3 - 90+11 Палмер

Раніше Ліверпуль переміг Шеффілд Юнайтед у 31 турі АПЛ.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Челсі у більшості не зміг здолати одного з аутсайдерів АПЛ Бернлі. До речі, АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. 

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