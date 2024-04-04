Ліверпуль переміг Шеффілд Юнайтед у 31 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 31 туру англійської Прем’єр-ліги Ліверпуль святкував домашню перемогу над Шеффілд Юнайтед.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 на користь господарів. "Мерсисайдці" здобули три очки і повернулися на перше місце у турнірній таблиці (70 очок), випереджаючи Арсенал на два бали.

Чемпіонат Англії - АПЛ

31 тур, 4 квітня

Ліверпуль - Шеффілд Юнайтед 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Нуньєс, 1:1 - 58 Бредлі (авт), 2:1 - 76 Макаллістер, 3:1 - 90 Гакпо

Нагадаємо, німецький спеціаліст Юрген Клопп повідомив, що він залишить клуб після завершення сезону.