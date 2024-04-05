Стала відома оцінка Мудрика за матч проти Манчестер Юнайтед

Джерело - WhoScored.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав середню оцінку за матч 31 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед (4:3).

Про це повідомляє WhoScored.

Українець відіграв 71 хвилину і отримав 6,5 балів. Футболіст 39 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах (один раз у ствір), програв 6 єдиноборств з 8, 1 раз перехопив м'яч і здійснив 1 вдале обведення.

Зазначимо, що Коул Палмер, який зробив хеттрик, отримав максимальну оцінку - 10,0.

Лондонський клуб поступався до 90+9 хвилини, але найкращий гравець матчу забив двічі протягом двох хвилин і вивів команду Маурісіо Почеттіно вперед.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Челсі у більшості не зміг здолати одного з аутсайдерів АПЛ Бернлі. До речі, АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона.