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Стала відома оцінка Мудрика за матч проти Манчестер Юнайтед

Сьогодні 01:19 179 0
Стала відома оцінка Мудрика за матч проти Манчестер Юнайтед
Getty Images
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - WhoScored.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав середню оцінку за матч 31 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед (4:3).

Про це повідомляє WhoScored.

Українець відіграв 71 хвилину і отримав 6,5 балів. Футболіст 39 разів доторкнувся до м'яча, двічі пробив по воротах (один раз у ствір), програв 6 єдиноборств з 8, 1 раз перехопив м'яч і здійснив 1 вдале обведення.

Зазначимо, що Коул Палмер, який зробив хеттрик, отримав максимальну оцінку - 10,0.

Лондонський клуб поступався до 90+9 хвилини, але найкращий гравець матчу забив двічі протягом двох хвилин і вивів команду Маурісіо Почеттіно вперед.

Нагадаємо, що у попередньому матчі Челсі у більшості не зміг здолати одного з аутсайдерів АПЛ Бернлі. До речі, АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. 

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