Гравець Олімпійської збірної України переніс операцію

Захисник Олімпійської збірної України та донецького Шахтаря, який на правах оренди виступає в Карпатах, Андрій Булеза цього тижня переніс операцію на коліні.

Про це повідомляє Sport.ua.

Гравець травмувався на тренування збірної, з якою гравець готувався до нещодавнього товариського матчу з Японією U-23. Через пошкодження він пропустить близько 7 місяців і не зможе допомогти українській команді на Олімпійських іграх-2024 у Франції.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

На груповому етапі українська команда зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня. Олімпійський футбольний турнір розпочнеться з 24 липня й триватиме до 10 серпня.