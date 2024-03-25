Японія U-23 - Україна U-23 2:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська збірна України з футболу поступилась Японії U-23 у контрольному матчі в межах підготовки до Ігор-2024 у Парижі.

Контрольна гра

Фукуока (Японія), Kitakyushu Stadium

25 березня

Японія U-23 - Україна U-23 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 48 Сато, 2:0 - 76 Танака.

Японія (U-23): Кокубо, Охата (Учіно, 85), Баба, Секіне, Сузукі, Ямада (Хіракава, 46), Сато (Комі, 78), Д. Фудзіта (к), Мацукі (Венака, 78), Сомено (Хосоя, 46), Аракі (Танака, 67).

Запасні: К. Фудзіта, Нозава, Нісіо, Бангнаганде, Ханда, Такаї, Кавасакі, Ямамото, Фудзіо.

Україна (U-23): Фесюн (Єрмаков, 60), Боль (Фарина, 46), Дідик (Дячук, 60), Мартинюк, Сич (к) (Маценко, 72), Назаренко (Федор, 72), Сігеєв, Шостак (Кулієв, 46), Шулянський (Кащук, 60), Желізко, Кухаревич (Кулаковський, 72).

Зазначимо, українська збірна на груповому етапі Олімпійського турніру зіграє з Аргентиною, Марокко та одним із представників Азії, який стане відомий 3 травня. Футбольні змагання на Олімпіаді розпочнуться з 24 липня й триватимуть до 10 серпня.