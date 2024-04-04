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Хацкевич - про напад уболівальників: Я виріс на вулиці, тому я тримаю удар і можу дати відповідь

Сьогодні 15:51 162 0
Хацкевич - про напад уболівальників: Я виріс на вулиці, тому я тримаю удар і можу дати відповідь
#Динамо Київ, #Заглембе, #Олександр Хацкевич

Джерело - New Voice.

Головний тренер Заглембе Сосновець Олександр Хацкевич розкрив деталі нападу вболівальників під час занять. Хуліганів було 30-40 і всі були в масках.

Слова фахівця передає видання New Voice.

"Ну конфлікт був. Була спроба фізичного насилля. Це не тільки на мене, але й на деяких футболістів. Але хто знає, то я виріс на вулиці, тому я тримаю удар і можу дати відповідь. Ми не знаємо чи це ультрас, вони не представилися.

Це була група з 30−40 людей. Вони всі були в масках. Справжні вболівальники приходять на конструктивний діалог і вони не ховають своє обличчя за масками", - розповів Хацкевич.

Нагадаємо, 3 квітня польські ЗМІ поширили інформацію, що футбольні хулігани увірвалися на тренування Заглембе та побили Олександра Хацкевича. Агент тренера пізніше розповів, що ніхто нікого не бив, були лише спроби нападу та погрози.

Нагадаємо, нещодавно Хацкевич замкнув своїх гравців у роздягальні та сказав їм самостійно обирати тактику.

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