Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття

Головний тренер Заглембе Сосновець Олександр Хацкевич прокоментував напад уболівальників на тренерський штаб та гравців. За його словами, клуб не забезпечив належної безпеки під час тренувань.

Його слова передає польський журналіст Пьотр Слонка.

"Тренування проходило в нормальній атмосфері, але в якийсь момент з'явилася група людей, які бажали агресивно атакувати тренерський штаб та гравців. Мої гравці показали єдність. Я сам виріс на вулиці і знаю, як вести себе в таких ситуаціях, вмію відвертатися, вмію давати удар. Ми не відчували себе в безпеці. Проблема в тому, що клуб не забезпечив належної безпеки під час тренувань. Цього не має статися", - сказав наставник.

Зазначимо, що про інцидент також висловився агент білоруського спеціаліста Вадим Шаблій в коментарі для УФ. Він повідомив, що ніхто нікого не бив, були лише спроби та погрози.

Окрім цього, Шаблій заперечив інформацію про звільнення Олександра. Зазначається, що головний тренер збирається сам покинути Заглембе, тому що в клубі відбувається безлад.

Нагадаємо, нещодавно Хацкевич замкнув своїх гравців у роздягальні та сказав їм самостійно обирати тактику на матч проти Катовіце, в якому команда розгромно поступилася з рахунком 0:4.