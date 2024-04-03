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Польський журналіст: Хацкевич ставився до гравців, як до сміття

Сьогодні 18:40 256 0
Польський журналіст: Хацкевич ставився до гравців, як до сміття
#Заглембе, #Олександр Хацкевич

Джерело - Meczyki.pl.

Відомий польський журналіст Самуель Щигельський розповів, що головний тренер Заглембе Сосновець Олександр Хацкевич ставився до футболістів, як до сміття.

Його слова наводить Meczyki.pl.

"Мені відомо, що Хацкевич неадекватно поводився на тренуваннях. Кричав на футболістів, і, як кажуть самі гравці, вважав їх сміттям. Його побиття аж ніяк не можна виправдати, але згідно з нашою інформацією, у роздягальні він був поганою людиною", - розповів журналіст.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що польські хулігани напали на білоруського спеціаліста. Цей інцидент прокоментував сам наставник.

Раніше Хацкевич потрапив у скандал через те, що замкнув своїх футболістів у роздягальні та сказав їм самостійно обирати тактику на матч проти Катовіце, в якому команда розгромно поступилася з рахунком 0:4.

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