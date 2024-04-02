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Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі

Сьогодні 13:00 6178 0
Екстренер Динамо потрапив у скандал у новому клубі
#Заглембе, #Олександр Хацкевич

Джерело - Телеграм-канал Слонки.

Головний тренер Заглембе Сосновець Олександр Хацкевич потрапив у скандал після заяви на пресконференції, де він розповів, що футболісти самі обирали план на матч 25-го туру першого дивізіону Польщі проти Катовіце (0:4).

Про це повідомляє польський журналіст Пьотр Слонка.

"Сьогодні, після чергової поразки Заглембе Сосновець, Олександр Хацкевич на прес-конференції заявив, що замкнув гравців у роздягальні та сказав їм обирати власну тактику та стиль гри. Заглембе програло з рахунком 4:0...

Відверто кажучи, ця заява викликала масу негативних емоцій у польських ЗМІ, експертів та вболівальників",  - написав Слонка у своєму телеграм-каналі.

Зазначимо, що за польський клуб виступає український голкіпер Олексій Шевченко. Наразі підопічні білоруського спеціаліста посідають останню сходинку і відстають від 17-го Подбескідзе на 8 балів.

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