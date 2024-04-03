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Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ

Сьогодні 13:36 2220 0
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ
#Заглембе, #Олександр Хацкевич

Джерело - Meczyki.pl.

Головний тренер Заглембе Сосновець Олександр Хацкевич був побитий фанатами команди. 

Про це повідомляє Meczyki.pl. 

Зазначається, що 3 квітня, хулігани прийшли на тренування команди. Після того, як відбулася жорстка розмова з гравцями, ультрас атакували Хацкевича. Білоруський тренер отримав кілька ударів ногами по обличчю. 

Нагадаємо, нещодавно Хацкевич вирішив провести тренерський експеримент. Він замкнув своїх гравців у роздягальні та сказав їм самостійно обирати тактику на матч проти Катовіце. Заглембе розгромно поступився з рахунком 0:4. 

Колишній гравець та тренер київського Динамо очолив Заглембе у зимове міжсезоння, але так і не зміг покращити турнірне становище команди в першому дивізіоні Польщі. Під керівництвом білоруського фахівця Заглембе провів 6 офіційних матчів, у яких набрав лише 2 очки. 

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