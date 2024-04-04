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Динамо зустрінеться із Зорею у матчі перенесеного туру УПЛ

Сьогодні 10:54 249 0
Динамо зустрінеться із Зорею у матчі перенесеного туру УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - Чемпіон.

4 квітня відбудеться перенесений матч 6 туру Української Прем'єр-Ліги в якому київське Динамо буде приймати луганську Зорю.

Початок - о 15:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалі 2+2 та Youtube-каналі FootballHub.

Нагадаємо, Динамо розгромило Ворсклу, а одним із голів відзначився Андрій Ярмоленко. Цей м'яч дозволив вінгеру піднятися на 5 сходинку серед найкращих бомбардирів у історії УПЛ.

Зоря підходить до матчу на фоні постійних скандалів. Раніше ми повідомляли, що луганці можуть припинити існування.

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