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Арсенал — Лутон 2:0: огляд матчу 31 туру АПЛ

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Арсенал — Лутон 2:0: огляд матчу 31 туру АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Лутон

Джерело - Чемпіон.

3 квітня у межах 31 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 лондонський Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, виграв у Лутона (2:0) та очолив турнірну таблицю.

Українського оборонця, що був активний протягом відведених хвилин на полі, замінили на 74-й.

SofaScore оцінив перфоманс футболіста з України в 7,4, а WhoScored - у 7,5.

В активі українця 83 дотики до м’яча, 55 точних передач з 66 (83%), у тому числі 1 ключова, по 2 перехоплення та відбирання, 11 втрат володіння м’ячем, 5 винесень, зароблений фол, по 1 виграній верховій дуелі та удару у створ воріт (було заблоковано).

Огляд

Англійська Прем'єр-ліга з футболу

31 тур, 3 квітня

Арсенал — Лутон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24' Едегор, 2:0 - 44' Хасіока (автогол) 

Нагадаємо, у минулому турі АПЛ Арсенал розписав суху нічию з Манчестер Сіті, чим дозволив Ліверпулю вийти у лідери чемпіонату. Але завдяки новій звитязі, знову очолив турнірну таблицю.

Напередодні Брентфорд зіграв унічию, його суперником був Манчестер Юнайтед.

Раніше ми повідомляли, що АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона. 

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