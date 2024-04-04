Арсенал із Зінченком переміг Лутон і очолив турнірну таблицю: результати матчів 31 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.

3 квітня у межах 31 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) з футболу сезону-2023/24 відбулося три зустрічі.

Арсенал, за який виступає український захисник Олександр Зінченко, виграв у Лутона (2:0) і очолив турнірну таблицю ліги. Українського оборонця, який був активний протягом відведених хвилин на полі, замінили на 74-й.

Манчестер Сіті завдяки хет-трику Філа Фодена знищив Астон Віллу — 4:1. Клуб йде третім у таблиці АПЛ, після Арсенала та Ліверпуля.

В іншому матчі Брентфорд Єгора Ярмолюка зіграв у безгольову нічию з Брайтоном — 0:0. Український півзахисник вдруге поспіль вийшов у стартовому складі та був замінений на 64 хв.

Англійська Прем'єр-ліга з футболу

31 тур, 3 квітня

Арсенал — Лутон 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 24' Едегор, 2:0 - 44 - Хасіока (автогол)

Брентфорд — Брайтон 0:0 (0:0)

Манчестер Сіті — Астон Вілла 4:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 11' Родрі, 1:1 - 20' Дуран, 2:1 - 45+1' Фоден, 3:1 - 62' Фоден, 4:1 69' Фоден

Нагадаємо, у минулому турі АПЛ Арсенал розписав суху нічию з Манчестер Сіті, чим дозволив Ліверпулю вийти у лідери чемпіонату. Але завдяки новій звитязі, знову очолив турнірну таблицю.

Напередодні Брентфорд зіграв унічию, його суперником був Манчестер Юнайтед.

Раніше ми повідомляли, що АПЛ погодила продаж контрольного пакета акцій Евертона.