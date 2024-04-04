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Стали відомі оцінки за гру Зінченка, що дозволила Арсеналу очолити АПЛ

Сьогодні 00:21 166 0
Стали відомі оцінки за гру Зінченка, що дозволила Арсеналу очолити АПЛ
#Арсенал (Лондон), #Олександр Зінченко, #Лутон

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсеналу вперше за два місяці у переможній грі 31 туру Англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) із футболу проти Лутона (2:0), яка дозволила лондонцям очолити турнірну таблицю.

SofaScore оцінив перфоманс футболіста з України в 7,4, а WhoScored - у 7,5.

Українського оборонця, який був активний протягом відведених хвилин на полі, замінили на 74-й.

В активі оборонця 83 дотики до м’яча, 55 точних передач з 66 (83%), у тому числі 1 ключова, по 2 перехоплення та відбирання, 11 втрат володіння м’ячем, 5 винесень, зароблений фол, по 1 виграній верховій дуелі та удару у створ воріт (було заблоковано).

Нагадаємо, у минулому турі АПЛ Арсенал розписав суху нічию з Манчестер Сіті, чим дозволив Ліверпулю вийти у лідери чемпіонату. Але завдяки новій звитязі, знову очолив турнірну таблицю.

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