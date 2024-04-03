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Ван Дейк прокоментував рішення Клоппа піти з Ліверпуля

Сьогодні 19:00 134 0
Ван Дейк прокоментував рішення Клоппа піти з Ліверпуля
#Вірджил Ван Дейк, #Юрген Клопп, #Ліверпуль

Джерело - ITV.

Капітан Ліверпуля Вірджил Ван Дейк розповів, що він боїться того дня, коли Юрген Клопп покине посаду головного тренера команди.

Його слова наводить ITV.

"Я емоційна людина, я не люблю прощатися. Це буде жахливо! Як капітан я, напевно, буду говорити, цього дня я буду боятися. Буде легше, якщо ми досягнемо успіху, це наша мета зараз", - сказав футболіст.

Наразі підопічні Юргена посідають перше місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. У матчі 30 туру АПЛ Ліверпуль переміг Брайтон, який очолює Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, нещодавно німецький спеціаліст повідомив, що він залишить клуб після завершення сезону. Тренер Спротинга Рубен Аморім є головним кандидатом на заміну Клоппа. 

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