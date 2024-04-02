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Opta визначив фаворита чемпіонської гонки АПЛ

Сьогодні 18:43 123 0
Opta визначив фаворита чемпіонської гонки АПЛ
#Арсенал (Лондон), #Ліверпуль, #Манчестер Сіті

Джерело - Opta.

Статистичний портал Opta після завершення 30 туру оновив шанси команд на чемпіонство в Англійській Прем'єр-Лізі.

Cуперкомп'ютер фаворитом вважає Ліверпуль. Шанси "мерсисайдців" оцінені в 47,7%. 

У Манчестер Сіті - 33,5%, а в Арсеналу лише 18,8%.

Нагадаємо, що в 30 турі Манчестер Сіті та Арсенал в очному протистоянні зіграли внічию - 0:0, а Ліверпуль здобув вольову перемогу над Брайтоном - 2:1.

Загалом усі три фаворити зіграли по 29 поєдинків. У турнірній таблиці лідирує Ліверпуль - 67 очок. В Арсеналу - 65, а в Ман Сіті - 64.

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