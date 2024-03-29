Джерело - Record.

Ліверпуль може розпочати переговори з головним тренером Спротинга Рубеном Аморімом після завершення сезону-2023/2024.

Про це повідомляє видання Record.

Мерсисайдці вважають португальця одним з головних кандидатів на заміну Юргену Клоппу, який покине команду влітку.

Чинний контракт Аморіма з "левами" розрахований до літа 2026 року. Зазначається, що не португальські клуби мають право на викуп Рубена за 20 млн євро.

Нагадаємо, що Ліверпуль не має наміру чекати на рішення головного тренера Баєра про відхід із клубу та шукає інші варіанти. Окрім Рубена Аморіма до списку кандидатів входить колишній наставник Шахтаря Роберто Де Дзербі.