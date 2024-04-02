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Вільярреал - Атлетико 1:2: огляд матчу Ла Ліги

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Вільярреал - Атлетико 1:2: огляд матчу Ла Ліги
#Атлетико, #Вільярреал

Джерело - Чемпіон.

1 квітня в 30 турі іспанської Ла Ліги Атлетико святкував виїзну перемогу над Вільярреалом.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
30 тур, 1 квітня

Вільярреал - Атлетико 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 9 Вітсель, 1:1 - 50 Серлот, 1:2 - 87 Ньїгес

Раніше повідомлялося, що Севілья планує влітку підписати нападника Атлетико Мемфіса Депая.

Напередодні Валенсія з Романом Яремчуком, який травмувався на початку зустрічі, розписала мирову нічию з Мальоркою. Каталонська Жирона завдяки дублю Артема Довбика здолала Бетіс, а мадридський Реал із Андрієм Луніним у воротах переміг Атлетик.

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