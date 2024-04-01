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Вільярреал прийматиме Атлетико у 30 турі Ла Ліги

Сьогодні 12:38 82 0
Вільярреал прийматиме Атлетико у 30 турі Ла Ліги
#Андрій Лунін, #Атлетико, #Валенсія, #Вільярреал, #Жирона, #Реал Мадрид, #Роман Яремчук, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

У 30 турі іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2023/24 мадридський Атлетико на виїзді зіграє проти валенсійського Вільярреала.

Початок гри - 22:00 за київським часом.

Напередодні Валенсія з Романом Яремчуком, який травмувася на початку зустрічі, розписала мирову нічию з Мальоркою. Каталонська Жирона завдяки дублю Артема Довбика здолала Бетіс, а мадридський Реал із Андрієм Луніним у воротах переміг Атлетик.

Довбику вдалось відзначитися вперше з січня, коли він оформив хет-трик у ворота Севільї.

Український форвард ділить першість у заліку бомбардирів Ла Ліги з одноклубником Луніна Джудом Беллінґемом і Анте Будіміром із Осасуни.

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