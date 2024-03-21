Головне
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх
Вчора 21:45 8653
Став відомий календар матчів збірної України з футболу на Олімпіаді
Вчора 22:44 245
Розклад фінальної серії чемпіонату України
Вчора 21:23 214
Зінченко: "Неважливо, як я ставлюся до пенальті, - це правила футболу"
Вчора 18:33 450
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна"
Вчора 18:23 20816
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію
Вчора 16:55 1516 1
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Вчора 15:45 529
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати
Вчора 12:36 11791 3
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Вчора 12:02 449
Куртуа успішно переніс операцію на коліні
Вчора 11:51 535
Прямі трансляції

Севілья бажає підписати Депая

Сьогодні 00:09 96 0
Севілья бажає підписати Депая
#Атлетико, #Севілья

Джерело - todofichajes.com.

Іспанська Севілья планує влітку підписати нападника Атлетико Мемфіса Депая.

Про це повідомляє Todofichajes.com.

Контракт з гравцем розрахований до літа 2025 року. Нападник не входить до планів головного тренера Дієго Сімеоне наступного сезону, і мадридці готові продати Депая, звільнивши більшу частину фонду заробітної плати клубу.

Футболіст роздумує про те, чи залишитися в іспанському чемпіонаті, чи переїхати в іншу країну. Одним із варіантів продовження кар’єри Мемфіс розглядає повернення в Ліон.

Цього сезону Депай провів 27 матчів за Атлетіко у всіх турнірах. Форвард забив у них дев’ять голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко потрапив у сферу інтересів Брентфорда та Севільї.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" Ребров: "Я обов'язково нагадаю Мілошевичу, що в Україні триває війна" 20816
Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх Визначились суперники збірної України на Олімпійських іграх 8653
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Вибування": календар матчів, турнірна таблиця 1817
Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - Група "Чемпіонська": календар матчів, турнірна таблиця 2272
Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію Юнацька збірна України з сином Шевченка обіграла Північну Македонію 1516 1
МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати МОК ухвалив нові рішення щодо "нейтральних атлетів" на Олімпіаді-2024: все, що потрібно знати 11791 3
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136493 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117573
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20304 1
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13176
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47406 1
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34636 2