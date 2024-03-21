Іспанська Севілья планує влітку підписати нападника Атлетико Мемфіса Депая.

Про це повідомляє Todofichajes.com.

Контракт з гравцем розрахований до літа 2025 року. Нападник не входить до планів головного тренера Дієго Сімеоне наступного сезону, і мадридці готові продати Депая, звільнивши більшу частину фонду заробітної плати клубу.

Футболіст роздумує про те, чи залишитися в іспанському чемпіонаті, чи переїхати в іншу країну. Одним із варіантів продовження кар’єри Мемфіс розглядає повернення в Ліон.

Цього сезону Депай провів 27 матчів за Атлетіко у всіх турнірах. Форвард забив у них дев’ять голів і віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, нападник молодіжного складу київського Динамо Матвій Пономаренко потрапив у сферу інтересів Брентфорда та Севільї.