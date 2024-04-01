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Штутгарт - Гайденгайм 3:3: огляд матчу Бундесліги

Сьогодні 15:37 66 0
Штутгарт - Гайденгайм 3:3: огляд матчу Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Штутгарт, #Гайденгайм

Джерело - Чемпіон.

У результативному матчі Штутгарт та Гайденгайм не визначили сильнішого у 27 турі німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
27 тур, 31 березня

Штутгарт - Гайденгайм 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Гірассі, 2:0 - 53 Стіллер, 2:1 - 62 Нюбель (авт), 2:2 - 84 Кляйндінст, 2:3 - 85 Кляйндінст, 3:3 - 90+8 Ундав

Нагадаємо, що напередодні дортмундська Боруссія переграла Баварію у дербі.

Після поєдинків 27 туру відставання мюнхенського клубу від Баєра в турнірній таблиці зросло до 13 очок.

Нещодавно повідомлялося, що головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишається в команді.

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