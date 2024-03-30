Алонсо пообіцяв залишитися в Баєрі

Джерело - Твіттер Фабріціо Романо.

Хабі Алонсо буде головним тренером Баєра в наступному сезоні.

Іспанський коуч вже проінформував керівництво клубу про своє рішення. Його слова цитує Фабріціо Романо.

"У мене була хороша зустріч з керівництвом і повідомив його, що залишуся та продовжу тренувати команду. Після тривалих розмов про своє майбутнє, я використав міжнародну перерву, щоб одбумати все та ухвалити рішення. Баєр для мене - це те місце, де я маю бути", - сказав Алонсо.

Очікується, що колишній клуби Хабі - Реал, Баварія та Ліверпуль - продовжать слідкувати за роботою іспанця. Нагадаємо, що мерсисайдці визначилися з альтернативою Алонсо та готові розпочати переговори з новим тренером.

Наразі Баєр впевнено лідирує в Бундеслізі, випереджаючи Баварію на 10 очок.