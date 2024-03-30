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Баварія програла Боруссії Д у дербі, Баєр вирвав перемогу над Гоффенгаймом: результати матчів 27 туру Бундесліги

Сьогодні 21:24 320 0
Баварія програла Боруссії Д у дербі, Баєр вирвав перемогу над Гоффенгаймом: результати матчів 27 туру Бундесліги
#Айнтрахт, #Боруссія Менхенгладбах, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Вердер Бремен, #Вольфсбург, #Гоффенгайм, #Майнц, #РБ Лейпциг, #Уніон Берлін, #Фрайбург, #Баєр Леверкузен

Джерело - Чемпіон.

У межах 27 туру німецької Бундесліги відбулися 5 матчів, зокрема Баєр на останніх хвилинах вирвав перемогу в матчі проти Гоффенгайму.

Також Баварія зазнала поразки від дортмундської Боруссії в німецькому класичному дербі.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
27 тур, 30 березня

Айтрахт Франкфурт - Уніон Берлін - 0:0 (0:0)

Баєр Леверкузен - Гоффенгайм 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 33' Баєр, 1:1 - 88' Андріх, 2:1 - 90+1' Шик.

Боруссія Менхенгладбах - Фрайбург 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 7' Грегорич, 0:2 - 47' Рель, 0:3 - 58' Доан.

Вердер Бремен - Вольфсбург 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+4' Лакруа, 0:2 - 84' Маєр.

Червоні картки: Юнг 43 - Лакруа 76.

РБ Лейпциг - Майнц 0:0

Баварія - Боруссія Дортмунд 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 10 Адеємі, 0:2 - 83 Ріерсон

Після поєдинків 27 туру відставання мюнхенського клубу від Баєра в турнірній таблиці зросло до 13 очок.

Нещодавно повідомлялося, що головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишається в команді.

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