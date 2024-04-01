Бартулович — напередодні матчу Зорі з Динамо: Неважливо з ким граємо — потрібно здобувати очки

Джерело - NV.

Асистент головного тренера луганської Зорі Младен Бартулович вважає, що не важливо проти кого грати, а його команді у кожній зустрічі треба здобувати очки, не залежно від статусу суперника.

Про це хорватський фахівець розповів у розмові з NV напередодні гри проти київського Динамо.

"Ми дуже добре попрацювали на зборах у Туреччині і це дає свій результат. Є перемоги і є краща гра. Та нам ще працювати і працювати, бо ми можемо набагато краще грати. Але це прийде з часом і з перемогами. У нас завдання вигравати кожного матчу. Неважливо з ким граємо - потрібно здобувати очки. Це Минай, Динамо чи Дніпро-1, - сказав тренер.

Також він назвав прізвища відразу шести футболістів, які точно пропустять матч із Динамо. Після перемоги у 22-му турі над Металістом 1925 (2:1) Зоря має зустрітися саме з киянами. Це гра перенесеного 6 туру, який відбудеться у четвер, 4-го квітня.

Раніше ми повідомляли, що хорват, народжений у Боснії і Герцеговині, Бартулович здивувався, коли боснійці викликали на матч проти України відразу чотирьох футболістів, які виступають у Росії.

Нагадаємо, тренер Саво Милошевич напередодні гри плей-оф заявив, що ситуація в Україні - це наші проблеми. А його тренерський штаб викликав на збір чотири футболісти, які грають у РФ.