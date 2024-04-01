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Вони не мають права грати: тренер Зорі назвав 6 футболістів, які точно пропустять матч із Динамо

Сьогодні 13:50 208 0
Вони не мають права грати: тренер Зорі назвав 6 футболістів, які точно пропустять матч із Динамо
Фото - Фк Зоря
#Младен Бартулович, #Зоря, #Динамо, #Антон Боль, #Олександр Яцик, #Ігор Горбач, #Артем Слесар, #Артем Бенедюк

Джерело - NV.

Асистент головного наставника луганської Зорі Младен Бартулович оцінив старт другої частини сезону та повідомив, хто точно не зіграє у наступному матчі з Динамо. Це орендовані у киян гравці: Олександр Яцик, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесар, Ігор Горбач та Вікентій Волошин.

Про це тренер розповів у розмові з NV.

"Ну ті гравці, які орендовані в суперника - вони не мають права грати. Подивимося ситуацію ще з травмованими гравцями і тоді вирішимо хто зможе, а хто не зможе. Бо дуже важка гра була з харків'янами. Через поганий газон у складі Металіста 1925 були дві травми, а в нас Роман Вантух зазнав ушкодження. Сподіваюся, з ним все добре.

Точно не зіграють з Динамо Олександр Яцик, Антон Боль, Артем Бенедюк, Артем Слесар, Ігор Горбач, Вікентій Волошин", - повідомив хорватський фахівець.

Зазначається, що луганська Зоря значно додала у плані гри у 2024 році. У підопічних Юрія Коваля за п’ять зіграних матчів уже три перемоги, нічия і поразка. Бронзовий призер УПЛ потроху вибирається із дна турнірної таблиці.

Після перемоги у 22-му турі над Металістом 1925 (2:1) Зоря має зустрітися з київським Динамо. Це матч перенесеного 6 туру, який відбудеться у четвер, 4-го квітня.

Раніше ми повідомляли, що хорват, народжений у Боснії і Герцеговині, Бартулович здивувався, коли боснійці викликали на матч проти України відразу чотирьох футболістів, які виступають у Росії.

Нагадаємо, тренер Саво Милошевич напередодні гри плей-оф заявив, що ситуація в Україні - це наші проблеми. А його тренерський штаб викликав на збір чотири футболісти, які грають у РФ.

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