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Милошевич - про матч з Україною: Ми хочемо виправдати довіру вболівальників

Сьогодні 22:15 125 0
Милошевич - про матч з Україною: Ми хочемо виправдати довіру вболівальників
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу, #Саво Милошевич, #Збірна Боснії і Герцеговини з футболу

Джерело - N1info.

Збірна Боснії і Герцеговини має шанс на вихід на чемпіонат Європи-2024 з футболу.

Про це заявив головний тренер боснійської національної команди Саво Милошевич напередодні матчу плей-оф відбору зі збірною України.

"Єдине, що я можу сказати, це те, що я вірю, що це можливо, і ми докладемо всіх зусиль, щоб це стало можливим. Днями я отримав інформацію, що на стадіоні буде аншлаг. Це означає, що люди розуміють, який це великий шанс, що Боснія і Герцеговина може потрапити на Євро. Незважаючи на все, що було в минулому, люди вірять, що ми можемо вийти на чемпіонат Європи.

Ми хочемо нарешті виправдати довіру, яку ми отримали від уболівальників, і в нас є можливість це зробити у двох іграх. Я кілька разів казав, що публіка реагує на те, що побачить на полі. Глядач відреагує на побачене і сам результат", - сказав Милошевич.

Нагадаємо, тренерський штаб на чолі з Милошевичем викликав 27 гравців. Чотири футболісти з цього списку грають у Росії.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.

Зазначимо, головний тренер України Сергій Ребров довикликав двох гравців, яких не було в основному списку.

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