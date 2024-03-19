Бартулович: "Не знав, що у боснійців викликані чотири гравці з оркостану"

Хорватський спеціаліст народився у БіГ

Джерело - NV.

Помічник головного тренера луганської Зорі, хорват Младен Бартулович здивувався, що боснійці викликали на матч проти України відразу чотирьох футболістів, які виступають на Росії.

Про це він розповів у коментарі NV.

"Я навіть не знав, що у боснійців викликані чотири гравці з оркостану. Тепер знаю. Я і не здивований, ще й після слів їхнього сербського тренера Саво Милошевича такі дії. Тут немає чому дивуватися, у них такий тренер. У нього така позиція, такий вибір", - заявив Бартуловичу.

Хорват більшу частину своєї кар'єри провів в Україні. А у дитинстві йому доводилося залишати рідний дім, який спалили через війну в його країні. 37-річний фахівець народився у тодішній Югославії на території сучасної Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, Милошевич напередодні гри плей-оф заявив, що ситуація в Україні - це наші проблеми. А його тренерський штаб викликав на збір чотири футболісти, які грають у Росії.

Півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня, в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі "Шляху B" Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарями (номінальними) у вирішальному двобої.