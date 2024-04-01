Яремчук пошкодив підколінне сухожилля — Валенсія

Джерело - Relevo.
Форвард національної збірної України з футболу та іспанської Валенсії Роман Яремчук пошкодив підколінне сухожилля у матчі 30 туру Ла Ліги проти Мальорки (0:0).
Про це його команда повідомила у X (колишній Twitter).
Про можливі терміни відновлення 28-річного футболіста не інформують.
🏥 PARTE MÉDICO | ROMAN YAREMCHUK— Valencia CF (@valenciacf) April 1, 2024
@IMEDHospitales
🔗 https://t.co/y3QQxw6ZRD
¡Mucho ánimo, Roman! 💪🦇 pic.twitter.com/vER4KZq8gX
Напередодні ми писали, що спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що в травму мʼязів форврада може бути включене і сухожилля.
Раніше повідомляли, що на 17 хвилині матчу 30-го туру Ла Ліги проти Мальорки Яремчук залишив поле через пошкодження.
У поточному сезоні український форвард зіграв 25 поєдинків, забив 4 голи.
Напередодні наставник Валенсії розповів про важку адаптацію гравця національної збірної України.