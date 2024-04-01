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Яремчук пошкодив підколінне сухожилля — Валенсія

Сьогодні 12:55 140 0
Яремчук пошкодив підколінне сухожилля — Валенсія
#Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - Relevo.

Форвард національної збірної України з футболу та іспанської Валенсії Роман Яремчук пошкодив підколінне сухожилля у матчі 30 туру Ла Ліги проти Мальорки (0:0).

Про це його команда повідомила у X (колишній Twitter).

Про можливі терміни відновлення 28-річного футболіста не інформують.

Напередодні ми писали, що спортивний лікар Дмитро Бабелюк вважає, що в травму мʼязів форврада може бути включене і сухожилля.

Раніше повідомляли, що на 17 хвилині матчу 30-го туру Ла Ліги проти Мальорки Яремчук залишив поле через пошкодження.

У поточному сезоні український форвард зіграв 25 поєдинків, забив 4 голи.

Напередодні наставник Валенсії розповів про важку адаптацію гравця національної збірної України.

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