Спортивний лікар: Травма Малиновського може бути серйознішою, ніж здається

Травма українського півзахисника Дженоа Руслана Малиновського може виявитися серйознішою, ніж здається.

Про це повідомляє спортивний лікар Дмитро Бабелюк.

"Такий механізм травми характерний для травми сухожилля. Тому, зважаючи на відео, є побоювання, що в травму мʼязів може бути включене і сухожилля, що значно пролонговує будь-яке відновлення.

1 і 2 ступінь травми – це лише мʼязи та фасції, а ось 3 ступінь вже захоплює і сухожилля. Надіюся, що все обійдеться, але механізм травми був дуже насторожуючим, що може вказувати на 3 ступінь", - написав лікар у своєму телеграм-каналі.