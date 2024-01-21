Джерело - Чемпіон.
Український нападник Жирони Артем Довбик у першому таймі забив три голи у ворота Севільї. Для хет-трика українському гравцю знадобилося лише 6 хвилин та 32 секунди.
Незважаючи на такі показники, це навіть не найшвидший хет-трик у нинішньому сезоні (у 8-му турі гравець Альмерії Суарес забив тричі за 5 хвилин та 25 секунд). Цікаво, що минулого сезону Карім Бензема забив три голи за 6 хвилин і 30 секунд.
Вважається, що найшвидшим хет-триком в історії Ла Ліги ще 1950 року відзначився гравець Хімнастика Паінья, якому для хет-трика знадобилося чотири хвилини.
Перший гол Довбика:
Другий гол Довбика:
Третій гол Довбика: