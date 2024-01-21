6 хвилин та 32 секунди витратив на хет-трик

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Жирони Артем Довбик у першому таймі забив три голи у ворота Севільї. Для хет-трика українському гравцю знадобилося лише 6 хвилин та 32 секунди.

Незважаючи на такі показники, це навіть не найшвидший хет-трик у нинішньому сезоні (у 8-му турі гравець Альмерії Суарес забив тричі за 5 хвилин та 25 секунд). Цікаво, що минулого сезону Карім Бензема забив три голи за 6 хвилин і 30 секунд.

Вважається, що найшвидшим хет-триком в історії Ла Ліги ще 1950 року відзначився гравець Хімнастика Паінья, якому для хет-трика знадобилося чотири хвилини.

Перший гол Довбика:

Другий гол Довбика:

Третій гол Довбика: