Степаненко жартівливо привітав Ярмоленка: "З поверненням, Старичок"

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник збірної України з футболу та донецького Шахтаря Тарас Степаненко жартівливо привітав динамівця Андрія Ярмоленка з відновленням після травми й забитим голом у ворота Ворскли в матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24.

Тарса залишив коментар під постом Андрія в Instagram.

"З поверненням, Старичок", - написав футболіст Шахтаря.

Вінгер Динамо тривалий період не грав через травму, останній раз до цього він виходив на поле у жовтні 2023 року проти Олександрії.

Кияни відсвяткували відновлення після пошкодження лідера розгромом Ворскли, Ярмоленко відзначив подію забитим голом. Цей м'яч дозволив йому піднятися на 5-ту сходинку серед найкращих бомбардирів у історії УПЛ.

Раніше ми повідомляли, що Ярмоленко після повернення подякував близькій людині: "Без тебе я б не зміг цього зробити".