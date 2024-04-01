Шовковський — про перемогу над Ворсклою: Рахунок не відображає подій на полі

Джерело - Офіційний сайт Динамо.
Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його команда не заслужила на таку велику перевагу в рахунку в матчі 22 туру проти Ворскли (5:1).
Своїм коментарем щодо гри наставник киян поділився на післяматчевій пресконференції.
"Що стосується матчу… Ми розуміли, що після повернення футболістів із збірних матчі завжди складаються непросто. Складна дорога, логістика, емоції, які пережили футболісти національної збірної, молодіжна та юнацька збірні також зіграли на високому рівні.
Багато було витрачено сил, емоцій, яких, можливо, сьогодні не вистачало, але ми налаштовували команду і я вдячний хлопцям, що вони з розумінням підійшли до цього матчу, і незважаючи на те, що було складно, вони виконали той план на гру, який був у нас.
Якщо говорити безпосередньо про гру, то рахунок не відображає подій на полі. Об’єктивно кажучи. Просто реалізація сьогодні була на високому рівні. Мали ще шостий забивати, але натомість пропустили контратаку й дозволили супернику забити", - сказав Шовковський.
Зазначимо, що у матчі проти Ворскли своє довгоочікуване повернення здійснив Андрій Ярмоленко. На питання про готовність капітана Шовковський відповів, що його вихід на поле планувався ще перед поєдинком залежно від того, як будуть розгортатися події на полі.