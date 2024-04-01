Шовковський — про перемогу над Ворсклою: Рахунок не відображає подій на полі

Головний тренер Динамо Олександр Шовковський вважає, що його команда не заслужила на таку велику перевагу в рахунку в матчі 22 туру проти Ворскли (5:1).

Своїм коментарем щодо гри наставник киян поділився на післяматчевій пресконференції.

"Що стосується матчу… Ми розуміли, що після повернення футболістів із збірних матчі завжди складаються непросто. Складна дорога, логістика, емоції, які пережили футболісти національної збірної, молодіжна та юнацька збірні також зіграли на високому рівні.

Багато було витрачено сил, емоцій, яких, можливо, сьогодні не вистачало, але ми налаштовували команду і я вдячний хлопцям, що вони з розумінням підійшли до цього матчу, і незважаючи на те, що було складно, вони виконали той план на гру, який був у нас.

Якщо говорити безпосередньо про гру, то рахунок не відображає подій на полі. Об’єктивно кажучи. Просто реалізація сьогодні була на високому рівні. Мали ще шостий забивати, але натомість пропустили контратаку й дозволили супернику забити", - сказав Шовковський.