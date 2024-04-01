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Ярмоленко після повернення на поле подякував близькій людині: Без тебе я б не зміг цього зробити

Сьогодні 08:49 155 0
Ярмоленко після повернення на поле подякував близькій людині: Без тебе я б не зміг цього зробити
Фото - ФК Динамо
#Ворскла, #Андрій Ярмоленко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Форвард київського Динамо та національної збірної України з футболу Андрій Ярмоленко подякував близькій людині та партнерам після виходу на заміну та забитого голу полтавській Ворсклі у матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Півзахисник тривалий період не грав через травму, останній раз до цього він виходив на поле у жовтні 2023 року проти Олександрії.

Слова подяки футболіст написав у власному Instagram.

"Радий повернутися на поле, дякую всім хто допомагав це зробити. Дякую родині, друзям та партнерам по команді за підтримку!!! І окремо дякую дружині. Без тебе я б не зміг цього зробити", - написав Ярмоленко.

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Допис, поширений Yarmolenko Andriy (@yarmolenkoandrey)

Динамо відсвяткувало повернення Андрія розгромом Ворскли, гравець відзначив подію забитим голом. Цей м'яч дозволив вінгеру піднятися на 5 сходинку серед найкращих бомбардирів у історії УПЛ.

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