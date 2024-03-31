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Зоря - Металіст 1925 2:1: огляд матчу УПЛ

Сьогодні 19:26 104 0
Зоря - Металіст 1925 2:1: огляд матчу УПЛ
#Зоря, #Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря обіграла харківський Металіст 1925 у домашньому матчі 22 туру Української Прем'єр-ліги. Гра завершилась із рахунком 2:1.

Зоря з 22 очками в активі залишилась на 12-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату України. Металіст 1925 йде 15-м з 16 балами.

Чемпіонат України - УПЛ

22 тур, 31 березня

Зоря (Луганськ) - Металіст 1925 (Харків) 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Герреро, 1:1 - 63 Юсов, 2:1 - 76 Герреро

Попередження: 89 Ндур, 90+2 Башич - Юсов, 25

Зоря: Сапутін, Вантух (64 Боль), Батагов, Джордан, Бутко, Яцик (84 Мішньов), Башич, Кирюханцев (64 Бугай), Чурко (80 Мічин), Антюх, Герреро (79 Ндур)

Металіст 1925: Проценко, Фарина, Червак (46 Бичек (65 Сидоров), Імереков, Капінус, Юрченко (82 Вачіберадзе), Габелок, Русин, Дмитренко, Фрімпонг, Овусу (82 Борячук), Юсов.

У наступному турі, 9 квітня, Зоря завітає в гості до СК Дніпро-1, а Металіст 1925 прийме Колос (7 квітня). Та перед цим луганський клуб проведе перенесений матч 6 туру УПЛ проти Динамо.

Напередодні Шахтар з дублем Шведа розгромив Оболонь, Чорноморець завдяки хет-трику Авагімяна впевнено переміг Полісся, Кривбас у більшості обіграв Верес, а Минай та Олександрія розписали результативну нічию.

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