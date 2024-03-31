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Штутгарт та Гайденгайм зіграли в бойову нічию: результати 27 туру Бундесліги

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Штутгарт та Гайденгайм зіграли в бойову нічию: результати 27 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

31 березня у 27 турі німецької Бундесліги відбулося два матчі.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
27 тур, 31 березня

Аугсбург - Кельн 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Маєр, 1:1 - Зельке

Штутгарт - Гайденгайм 3:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 41 Гірассі, 2:0 - 53 Стіллер, 2:1 - 62 Нюбель (авт), 2:2 - 84 Кляйндінст, 2:3 - 85 Кляйндінст, 3:3 - 90+8 Ундав

Сьогодні, 31 березня, відбудуться ще один матч:

  • 19:30 Бохум - Дармштадт

Нагадаємо, що напередодні відбулися ще 5 матчів 27 туру Бундесліги, зокрема дортмундська Боруссія переграла Баварію у дербі.

Після поєдинків 27 туру відставання мюнхенського клубу від Баєра в турнірній таблиці зросло до 13 очок.

Нещодавно повідомлялося, що головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишається в команді.

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