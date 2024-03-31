Аугсбург та Кельн розписали мирову: результати 27 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 27 туру німецької Бундесліги Аугбург та Кельн сильнішого не виявили.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

27 тур, 31 березня

Аугсбург - Кельн 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - Маєр, 1:1 - Зельке

Сьогодні, 31 березня, відбудуться ще 2 матчи:

18:30 Штутгарт - Гайденгайм

19:30 Бохум - Дармштадт

Нагадаємо, що напередодні відбулися ще 5 матчів 27 туру Бундесліги, зокрема дортмундська Боруссія переграла Баварію у дербі.

Після поєдинків 27 туру відставання мюнхенського клубу від Баєра в турнірній таблиці зросло до 13 очок.

Нещодавно повідомлялося, що головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишається в команді.