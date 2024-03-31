Аугсбург та Кельн розписали мирову: результати 27 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У межах 27 туру німецької Бундесліги Аугбург та Кельн сильнішого не виявили.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
27 тур, 31 березня
Аугсбург - Кельн 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - Маєр, 1:1 - Зельке
Сьогодні, 31 березня, відбудуться ще 2 матчи:
- 18:30 Штутгарт - Гайденгайм
- 19:30 Бохум - Дармштадт
Нагадаємо, що напередодні відбулися ще 5 матчів 27 туру Бундесліги, зокрема дортмундська Боруссія переграла Баварію у дербі.
Після поєдинків 27 туру відставання мюнхенського клубу від Баєра в турнірній таблиці зросло до 13 очок.
Нещодавно повідомлялося, що головний тренер Баєра Хабі Алонсо залишається в команді.